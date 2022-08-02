В Николаевской области во время тревоги слышали взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Николаевской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Однако в областном центре спокойно.

Людям следует оставаться в укрытиях. О взрывах местные корреспонденты сообщили в 17:48, а воздушная тревога объявлена в регионе с 16:31.

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Кстати, сирены раздались по всей стране. Телеграм-каналы сообщали о ракетной угрозе. Отбоя еще не было.

Кроме Николаевщины, взрывы слышали жители Винницкой области. В местной полиции сообщили, что работает ПВО. Нашим силам удалось сбить 2 российские ракеты.

Как действовать

Ни в коем случае не публикуйте в сети фото или видео взрывов и прилетов. Таким образом вы только станете корректировщиком огня для врага.

Если объявляют воздушную тревогу, людям нужно немедленно спуститься в укрытие. Там следует находиться до отбоя.

Когда рядом нет укрытия, следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Не стоит оставаться на улице во время тревоги.

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