В ходе этих обстрелов никто не пострадал, рассказал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

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Удивительно спокойный день в Никополе

В общем, день прошел спокойно. Техники и живой силы оккупантов на территории не было. Чиновник рассказал, что аграрии работали над урожаем хлопка в течение дня и продолжат дальше.

Искренне желаю вам тихую ночь,

– подчеркнул Евтушенко.

Обстрелы Никополя: что известно

оккупанты постоянно обстреливают Никополь, используя артиллерию. К примеру, 21 августа в ход шла тяжелая ствольная. оккупанты попали по одному из предприятий, там произошел пожар, уничтожено оборудование. Кроме того, в городе изуродована школа, остановка транспорта, один жилой дом.

Также Никопольский район страдал от обстрелов 19 августа. россияне выпустили в жилые кварталы Марганца 5 снарядов, повредили ряд построек, вывели из строя линию электропередач.

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