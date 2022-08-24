Під час цих обстрілів ніхто не постраждав, розповів глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

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На диво спокійний день у Нікополі

Загалом день минув спокійно. Техніки та живої сили окупантів на території не було. Чиновник розповів, що аграрії працювали над врожаєм бавовни протягом дня та продовжать далі.

Щиро бажаю вам тихої ночі,

– наголосив Євтушенко.

Обстріли Нікополя: що відомо

Окупанти постійно обстрілюють Нікополь, використовуючи артилерію. Наприклад, 21 серпня в хід йшла важка ствольна. Окупанти влучили по одному з підприємств, там сталася пожежа, знищено обладнання. Крім того, у місті понівечена школа, зупинка транспорту, один житловий будинок.

Також Нікопольський район страждав від обстрілів 19 серпня. росіяни випустили у житлові квартали Марганця 5 снарядів, пошкодили низку будівель, вивели з ладу лінію електропередач.

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