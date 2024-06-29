В Нью-Дели под давлением большого количества воды обвалился потолок в международном аэропорту. Чрезвычайный инцидент произошел ночью 28 июня.

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Непогода в индийской столице

Отмечается, что крыша упала в зоне вылета первого терминала. Известно, что он был недавно отремонтирован. Сейчас все вылеты первого терминала временно приостановили, а стойки регистрации закрыты из соображений безопасности.

Мы искренне сожалеем о том, что произошло, и просим прощения за причиненные неудобства,

– говорится в заявлении аэропорта.

К сожалению, из-за обрушения крыши по меньшей мере один человек погиб. Еще восемь получили ранения. Также несколько автомобилей завалило обломками. В сети показали страшные кадры с места происшествия.

Большая вода разрушила аэропорт в Индии: смотрите видео

Что происходило в аэропорту Индиры Ганди: смотрите видео

Последствия мощного ливня в Нью-Дели / Фото Respective Owner / Voice of America

Справка: Международный аэропорт Индиры Ганди – аэропорт в Дели, назван в честь бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди. Это самый загруженный аэропорт в Индии по числу рейсов и второй по пассажирообороту. Аэропорт является главным хабом гражданской авиации в Национальном столичном регионе. Ранее он использовался ВВС Индии, но позже управление им было передано гражданской Администрации аэропортов страны.

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