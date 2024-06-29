У Нью-Делі під тиском великої кількості води обвалилася стеля в міжнародному аеропорті. Надзвичайний інцидент трапився вночі 28 червня.
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Зазначається, що дах впав у зоні вильоту першого терміналу. Відомо, що він був нещодавно відремонтований. Наразі всі вильоти першого терміналу тимчасово призупинили, а стійки реєстрації закриті з міркувань безпеки.
Ми щиро шкодуємо про те, що сталося, і просимо вибачення за завдані незручності,
– йдеться у заяві аеропорту.
На жаль, через обвалення даху щонайменше одна людина загинула. Ще восьмеро зазнали поранень. Також декілька автомобілів завалило уламками. У мережі показали страшні кадри з місця події.
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Наслідки потужної зливи у Нью-Делі / Фото Respective Owner / Voice of America
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