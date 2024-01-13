В Норвегии мужчина запустил дрон во время визита Зеленского: он предстанет перед судом

В Норвегии 32-летний мужчина нарушил запрет на запуск беспилотников во время визита Владимира Зеленского. Он отказался уплатить штраф, а теперь предстанет перед судом.

Известно, что норвежский нарушитель предстанет перед судом в следующем месяце.

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Подробности инцидента

32-летний мужчина нарушил запрет на запуск беспилотников во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре.

В обвинении, выдвинутом руководителем полиции Осло, утверждается, что он руководил дроном DJI Mavic 2 в 13:20 в тот день. Это нарушает закон об авиации, согласно которому во время государственного визита ограничивался запуск летательных аппаратов.

Оператор дрона 2 дня провел под стражей в полиции, но отказался уплатить наложенный на него штраф в размере 10 тысяч норвежских крон (887 евро).

Теперь мужчина предстанет перед судом. Прокуратура потребует взыскать с него уже 12 тысяч норвежских крон штрафа или присудить 20 дней заключения, если нарушитель снова откажется платить штраф. В то же время полиция планирует конфисковать запущенный дрон.

Интересно, что, кроме него был еще один человек, которого тоже задержала полиция.

Кроме этих двух арестованных, стражи порядка вовремя заметили граждане Португалии, который собирался запустить дрон в зоне ограничения полетов.

Визит Зеленского в Осло: главное