Боятся нового "хлопка": в Новофедоровке оккупанты начали складывать боеприпасы подальше от самолетов

Россияне боятся повторения феерического "хлопка" на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Так что теперь они уже не оставляют боеприпасы у самолетов.

Россияне делают все, чтобы история, случившаяся с ними в августе, больше не повторилась. Теперь они нашли новые места для размещения своих боеприпасов.

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После украинского нападения на авиабазу в Саках российские войска начали хранить боеприпасы как можно дальше от самолетов,

– рассказали аналитики.

Раньше боеприпасы хранили прямо возле самолетов, а теперь – на поле в пределах базы.



Россияне больше не оставляют боеприпасы у самолетов

Что случилось на аэродроме Саки

9 августа "бавовнятко" впервые посетило оккупированный Крым. Это стало настоящим шоком для оккупантов и россиян, которые верили, что полуостров суперзащищен. Выяснилось, что горит аэродром Саки возле Новофедоровки.

Интересно, что государство-агрессор даже не пыталось винить Украину во взрывах. Оккупанты сначала придумали тысячу и одну версию случившегося, а затем заявили, что на аэродроме произошла "детонация боеприпасов". Исследователи американского Института изучения войны объясняли, что обвинения Украины просто не выгодны врагу. Кремль не хотел показывать несовершенство своей ПВО.

В результате "хлопка" россияне потеряли 9 самолетов. Известно, что на аэродроме враг хранил истребители Су-30СМ и Су-24МР, вертолеты и самолет Ил-76.

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