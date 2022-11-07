Росіяни роблять все, щоб історія, яка трапилася з ними у серпні, більше не повторилася. То ж тепер вони знайшли нові місця для розміщення своїх боєприпасів.

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Після українського нападу на авіабазу в Саках російські війська почали зберігати боєприпаси якомога далі від літаків,

– розповіли аналітики.

Раніше боєприпаси зберігали безпосередньо біля літаків, а тепер – на полі в межах бази.



Росіяни більше не лишають боєприпаси біля літаків

Що трапилося на аеродромі Саки

9 серпня "бавовнятко" вперше навідалося в окупований Крим. Це стало справжнім шоком для окупантів та росіян, які вірили, що півострів суперзахищений. З'ясувалося, що горить аеродром Саки, що біля Новофедорівки.

Цікаво, що держава-агресорка навіть не намагалася звинувачувати Україну у вибухах. Окупанти спершу придумали тисячу й одну версію того, що трапилося, а потім заявили, що на аеродромі відбулася "детонація боєприпасів". Дослідники американського Інституту вивчення війни пояснювали, що звинувачення України просто не вигідні для ворога. Кремль не хотів показувати недосконалість своєї ППО.

Унаслідок "бавовни" росіяни втратили 9 літаків. Відомо, що на аеродромі ворог зберігав винищувачі Су-30СМ та Су-24МР, гелікоптери та літак Іл-76.

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