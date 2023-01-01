В новогоднюю ночь в Лондоне под Stefania запустили сине-желтый салют: яркое видео празднований

В новогоднюю вещь в столице Великобритании устроили грандиозное шоу. Лондон показал свою солидарность с украинцами.

В Лондоне устроили грандиозное шоу фейерверков. Салюты неподалеку от знаменитой башни Биг-Бен не утихали более десяти минут.

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Солидарны с Украиной

Более 100 тысяч человек собрались у Темзы, чтобы встретить Новый год в Лондоне. Праздничные салюты не утихали более 10 минут.

В этом году во время шоу британцы отдали дань памяти усопшей королеве Елизавете, включив запись ее голоса. А также выразили поддержку Украине, героически противостоящей российской агрессии.

В честь Украины центральный элемент традиционного шоу фейерверков – колесо обозрения London Eye – подсветили синими и желтыми огнями. Лондонское небо озарили салюты в цветах украинского флага. Яркое зрелище сопровождалось звуками песни Stefania украинской группы Kalush Orchestra, которая стала победителем нынешнего Евровидения.

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Британия и дальше будет поддерживать Украину

Шоу с фейерверком с разрешением на собрание людей возле известного колеса обозрения "Лондонский глаз" устроили впервые с 2019 года, когда началась пандемия COVID-19.

Отметим, что 31 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал и дальше поддерживать Украину в жестокой войне, начатой Россией.

Сунак подчеркнул, что варварское и незаконное вторжение России в Украину оказало глубокое экономическое влияние во всем мире, от которого не застрахована и Великобритания. Британцы уже ощущают отзвук этой агрессии – и будут ощущать его и в 2023-м. Поэтому, подчеркнул британский премьер, Соединенное Королевство продолжит в 2023 году поддерживать Украину в войне против России.