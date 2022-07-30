Также, по их данным, взрывы прогремели на российских складах. Накануне "хлопок" прозвучал возле воинской части в Брянском районе.

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Во временно оккупированной Новой Каховке раздались взрывы

Жителям ближайших районов рекомендуем отойти от окон, потому что вчера от прилетов по складам с "селитрой" у многих вылетели окна,

– говорится в сообщении.

Также на опубликованных видео местных жителей слышна детонация боеприпасов.

Местные жители показали пожар в Новой Каховке: смотрите видео: видео

В городе детонируют боеприпасы: смотрите видео

Жители Новой Каховки предполагают, что в городе снова "прилет" по вражеским складам: смотрите видео

Кроме того, по данным местных жителей, в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны россиян.

В Новой Каховке сработало ПВО россиян: видео

Впоследствии местные жители рассказали, что российские оккупанты в городе включили сирены.

Перед этим враги выпустили несколько комплектов реактивной системы залпового огня. Впоследствии люди в Николаеве сообщили о запусках российских ракет.

Кратко о "хлопке" на оккупированных территориях

В ночь на 29 июля мощные взрывы прогремели в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске. Все эти города временно оккупированы россией. Там было слышно детонацию боеприпасов.

Утром 29 июля стало известно, что ночью в Иловайске случилась мощная "селитра". Там после возгорания базы оккупантов начался пожар, перекрыли движение по трассе из города.

В этот же день сообщили о массивном хлопке в Брянском районе. Взрывы раздавались возле воинской части.

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