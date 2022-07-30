Также, по их данным, взрывы прогремели на российских складах. Накануне "хлопок" прозвучал возле воинской части в Брянском районе.
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Во временно оккупированной Новой Каховке раздались взрывы
Жителям ближайших районов рекомендуем отойти от окон, потому что вчера от прилетов по складам с "селитрой" у многих вылетели окна,
– говорится в сообщении.
Также на опубликованных видео местных жителей слышна детонация боеприпасов.
Местные жители показали пожар в Новой Каховке: смотрите видео: видео
В городе детонируют боеприпасы: смотрите видео
Жители Новой Каховки предполагают, что в городе снова "прилет" по вражеским складам: смотрите видео
Кроме того, по данным местных жителей, в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны россиян.
В Новой Каховке сработало ПВО россиян: видео
Впоследствии местные жители рассказали, что российские оккупанты в городе включили сирены.
Перед этим враги выпустили несколько комплектов реактивной системы залпового огня. Впоследствии люди в Николаеве сообщили о запусках российских ракет.
Кратко о "хлопке" на оккупированных территориях
- В ночь на 29 июля мощные взрывы прогремели в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске. Все эти города временно оккупированы россией. Там было слышно детонацию боеприпасов.
- Утром 29 июля стало известно, что ночью в Иловайске случилась мощная "селитра". Там после возгорания базы оккупантов начался пожар, перекрыли движение по трассе из города.
- В этот же день сообщили о массивном хлопке в Брянском районе. Взрывы раздавались возле воинской части.
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