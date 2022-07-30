Також, за їхніми даними, вибухи пролунали на російських складах. Напередодні "бавовна" пролунала біля військової частини у Брянському районі.

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У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи

Жителям найближчих районів рекомендуємо відійти від вікон, тому що вчора від прильотів по складах із "селітрою" у багатьох повилітали шибки,

– мовиться у повідомленні.

Також на опублікованих відео місцевих мешканців чутно детонацію боєприпасів.

Місцеві жителі показали пожежу в Новій Каховці: дивіться відео: відео

У місті детонують боєприпаси: дивіться відео

Жителі Нової Каховки припускають, що у місті знову "прильот" по ворожих складах: дивіться відео

Окрім того, за даними місцевих жителів, у Новій Каховці спрацювала система протиповітряної оборони росіян.

У Новій Каховці спрацювала ППО росіян: відео

Згодом місцеві жителі розповіли, що російські окупанти в місті увімкнули сирени.

Перед цим вороги випустили декілька комплектів реактивної системи залпового вогню. Згодом люди в Миколаєві повідомили про пуски російських ракет.

Коротко про "бавовну" на окупованих територіях

У ніч проти 29 липня потужні вибухи пролунали у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку. Всі ці міста тимчасово окуповані росією. Там було чутно детонацію боєприпасів.

Вранці 29 липня стало відомо, що вночі в Іловайську трапилась потужна "селітра". Там після загоряння бази окупантів почалась пожежа, перекрили рух по трасі з міста.

У цей же день повідомили про масивну бавовну в Брянському районі. Вибухи лунали біля військової частини.

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