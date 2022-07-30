Також, за їхніми даними, вибухи пролунали на російських складах. Напередодні "бавовна" пролунала біля військової частини у Брянському районі.
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У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи
Жителям найближчих районів рекомендуємо відійти від вікон, тому що вчора від прильотів по складах із "селітрою" у багатьох повилітали шибки,
– мовиться у повідомленні.
Також на опублікованих відео місцевих мешканців чутно детонацію боєприпасів.
Місцеві жителі показали пожежу в Новій Каховці: дивіться відео: відео
У місті детонують боєприпаси: дивіться відео
Жителі Нової Каховки припускають, що у місті знову "прильот" по ворожих складах: дивіться відео
Окрім того, за даними місцевих жителів, у Новій Каховці спрацювала система протиповітряної оборони росіян.
У Новій Каховці спрацювала ППО росіян: відео
Згодом місцеві жителі розповіли, що російські окупанти в місті увімкнули сирени.
Перед цим вороги випустили декілька комплектів реактивної системи залпового вогню. Згодом люди в Миколаєві повідомили про пуски російських ракет.
Коротко про "бавовну" на окупованих територіях
- У ніч проти 29 липня потужні вибухи пролунали у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку. Всі ці міста тимчасово окуповані росією. Там було чутно детонацію боєприпасів.
- Вранці 29 липня стало відомо, що вночі в Іловайську трапилась потужна "селітра". Там після загоряння бази окупантів почалась пожежа, перекрили рух по трасі з міста.
- У цей же день повідомили про масивну бавовну в Брянському районі. Вибухи лунали біля військової частини.
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