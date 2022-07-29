Інформацію про вибухи почали повідомляти росЗМІ, інформує 24 канал. До речі, вранці 27 липня ворожа ракета "вирішила" не летіти на Харків і вибухнула біля бєлгорода, що в росії.

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В окупованих містах знову "бавовна"

Місцеві жителі Макіїївки, Донецька, Іловайська, Шахтарська, Харцизька повідомили, що почули потужні вибухи.

Станом на 04:09 29 липня ані ворог, ані Збройні Сили України вибухи не коментували. Тому наразі, аналізуючи попередні вибухи, можемо припустити – мовиться або про провокацію росіян, або про роботу ЗСУ.

Пропагандистські ЗМІ опублікували відео очевидців. Зокрема, люди кажуть, що ймовірно в Іловайську горить склад та детонують боєприпаси. Також вибухи пролунали в Донецьку.