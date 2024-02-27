Остановили выборы: в Новой Каховке движение сопротивления взорвало штаб "Единой России"

Во временно оккупированной Новой Каховке на левом берегу Днепра партизаны взорвали штаб путинской партии "Единая Россия". Оккупанты утверждают, что в атаке виноваты беспилотники.

Россияне не признают, что оккупировали украинские территории, а рассказывают сказки про “исторические территории России”. Василий Небензя на Генассамблее ООН вообще заявил, что оккупантов встречают чуть ли не с цветами, а в Авдеевке празднуют.

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Что известно о взрывах в Новой Каховке

Утром 27 февраля в Новой Каховке прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия" и неподалеку от "избирательного участка". Так силы движения сопротивления передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе,

– говорится в сообщении.

Забавно, но россиянам настолько не выгодно признавать, что это сделали партизаны, что они готовы заявить о БПЛА, которые якобы ударили по объектам. Хотя и эта версия играет против них, ведь показывает дырявость их ПВО.

"Сейчас враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ВОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, пока заявляют о мифических БПЛА, которые якобы ударили по объектам, хотя это не соответствует действительности", – иронизируют в движении сопротивления.

В Центре национального сопротивления призвали граждан Украины не участвовать в "выборах", назвав их пропагандистской постановкой Кремля. Движение сопротивления предупредило: каждый коллаборационист, который помогает организовывать "избирательный процесс", понесет ответственность за свои действия.

С 27 по 29 февраля на временно оккупированных территориях Херсонской области состоятся "досрочные выборы" президента России. В самой России выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Где расположена Новая Каховка: показываем на карте

Партизаны казнили военного преступника в России

В России также работают партизаны. Например, 27 февраля движение "Экстремист" и "Скрепачъ" сообщили, что ликвидировали в Красноярске некоего Сергея Конкеева. Мужчина полгода воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера" и убивал пленных – в этом признался он сам на камеру.