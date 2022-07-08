ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке, сожгли ПВО и многих уничтожили, – Братчук
Источник:телеграм Сергея Братчука
В Новой Каховке Херсонской области украинские военные ударили по врагу. Они уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов.
Украинские военные нанесли россиянам удар утром 8 июля. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 8 июля.
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Минус несколько десятков оккупантов
Предварительно, минус БК, ПВО и несколько десятков орков ранены/убиты. Информация уточняется,
– пишет Сергей Братчук.
Спикер ОВА также опубликовал видео, где видны облака дыма в небе со стороны Новой Каховки. Очевидно, в результате удара украинских войск произошел пожар.
ВСУ ударили по оккупантам в Херсонской области: смотрите видео
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что это произошло около 6 – 7 часов утра. По его словам, ВСУ попали в склад боеприпасов врага.
Также Хлань сообщает, что в Новой Каховке 7 июля убили предателя и бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами. По предварительным данным, говорится о Сергее Томке.
Успех ВСУ на Юге
За минувшие сутки 7 июля украинская авиация умело поработала над ликвидацией врага. Она нанесла три удара по россиянам на Юге.
Украинские защитники двумя парами вертолетов попали в опорный пункт, скопление противника и вражескую технику в районе Давыдового Брода и Правдиного.
По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ удалось уничтожить:
- 12 единиц личного состава врага;
- один танк;
- гаубицу "Мста-Б";
- склад боеприпасов;
- беспилотник "Орлан-10".
Потери врага
По состоянию на утро 8 июля потери врага составляют:
- 36 900 российских оккупантов;
- танков – 1 637 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 811 единиц;
- артиллерийских систем – 828 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 247 единиц;
- средств ПВО – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;
- крылатых ракет – 155 единиц;
- кораблей или катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 685;
- специальной техники – 66 единиц.
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