ВСУ ударили по позициям оккупантов в Новой Каховке, сожгли ПВО и многих уничтожили, – Братчук

В Новой Каховке Херсонской области украинские военные ударили по врагу. Они уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов.

Украинские военные нанесли россиянам удар утром 8 июля. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук 8 июля.

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Минус несколько десятков оккупантов

Предварительно, минус БК, ПВО и несколько десятков орков ранены/убиты. Информация уточняется,

– пишет Сергей Братчук.

Спикер ОВА также опубликовал видео, где видны облака дыма в небе со стороны Новой Каховки. Очевидно, в результате удара украинских войск произошел пожар.

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Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань рассказал, что это произошло около 6 – 7 часов утра. По его словам, ВСУ попали в склад боеприпасов врага.

Также Хлань сообщает, что в Новой Каховке 7 июля убили предателя и бывшего полицейского, согласившегося на сотрудничество с оккупантами. По предварительным данным, говорится о Сергее Томке.

Успех ВСУ на Юге

За минувшие сутки 7 июля украинская авиация умело поработала над ликвидацией врага. Она нанесла три удара по россиянам на Юге.

Украинские защитники двумя парами вертолетов попали в опорный пункт, скопление противника и вражескую технику в районе Давыдового Брода и Правдиного.

По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений ВСУ удалось уничтожить:

12 единиц личного состава врага;

один танк;

гаубицу "Мста-Б";

склад боеприпасов;

беспилотник "Орлан-10".

Потери врага

По состоянию на утро 8 июля потери врага составляют:

36 900 российских оккупантов;

танков – 1 637 единиц;

боевых бронированных машин – 3 811 единиц;

артиллерийских систем – 828 единиц;

реактивных систем залпового огня – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей или катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 685;

специальной техники – 66 единиц.

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