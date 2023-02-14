В компании подтвердили информацию о сбое.

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"Да, к сожалению, сейчас есть сбой. Наши специалисты из технического отдела уже работают над решением проблемы. Просим немного терпения и все заработает", – написали представители "Новой почты".

Кроме того, люди сообщали о проблемах с работой приложения. В компании пишут, что причины сбоя еще неизвестны. Также не знают, когда отделения возобновят работу, но заверили – делают все возможное.

Работаем, чтобы работать! Произошел технический сбой по всей Украине. Делаем все, чтобы как можно скорее полноценно возобновить работу систем, – сообщили в компании.

"Новая почта" изменила тарифы

Компания в 2023 году изменила тарифы из-за увеличения расходов в условиях войны. Речь идет о закупке горючего и генераторов, дополнительном оборудовании для усиления связи. Кроме этого, часть помещений компании превратили в "Пункты несокрушимости".

Отделения в других странах

"Новая почта" уже приступила к работе в Польше. Там функционирует почти 20 отделений. Кроме того, в марте компания начнет работу в Литве.

В Вильнюсе создадут грузовое отделение. Люди смогут отправлять и получать посылки, документы и грузы до тысячи килограммов.