У компанії підтвердили інформацію про збій.

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"Так, на жаль, зараз є збій. Наші фахівці з технічного відділу вже працюють над розв'язанням проблеми. Просимо трішки терпіння і все запрацює", – написали представники "Нової пошти".

Крім цього, люди повідомляли про проблеми з роботою додатка. У компанії пишуть, що причини збою ще невідомі. Також не знають, коли відділення відновлять роботу, але запевнили – роблять для цього все можливе.

Працюємо, щоб працювати! Стався технічний збій по всій Україні. Робимо все, аби якнайшвидше повноцінно відновити роботу систем, – повідомили у компанії.

"Нова пошта" змінила тарифи

Компанія у 2023 році змінила тарифи через збільшення витрат в умовах війни. Мовиться про закупівлю пального та генераторів, додаткового обладнання для підсилення зв'язку. Крім цього, частину приміщень компанії перетворили на "Пункти незламності".

Відділення в інших країнах

"Нова пошта" вже розпочала роботу у Польщі. Там функціонує майже 20 відділень. Крім цього, у березні компанія розпочне роботу у Литві.

У Вільнюсі створять вантажне відділення. Люди зможуть відправляти та отримувати посилки, документи й вантажі до тисячі кілограмів.