В Новомосковске – прилеты: сообщают о серьезных разрушениях

В Новомосковске, что в Днепропетровской области, вечером 17 марта раздались взрывы. Чрезвычайщики уже работают на месте атаки.

Об этом сообщил мэр Сергей Резник. Он призвал людей не распространять информацию о месте взрывов и не публиковать кадры.

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Чрезвычайники работают над устранением последствий атак,

– отметил Резник.

Воздушное командование "Восток" сообщило, что россияне применили ударные БПЛА с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Вероятно, это были "Shahed-131/136". Три из них уничтожили силы ПВО в Днепровском районе.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что 2 БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Новая атака по Украине

Вечером 17 марта россияне в очередной раз запустили дроны-камикадзе по украинским городам. Во многих областях объявили воздушную тревогу Мониторинговые паблики сообщили о запуске Россией дронов-камикадзе. "Шахиды" запустили из Брянской области.

Власти призвали не игнорировать тревогу. Впоследствии 2 цели зафиксировали в Киевской области, 1 – в Черниговской, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Запорожской. ПВО сработало в Киевской, Житомирской и Днепропетровщине.

Мэр Ровно Александр Третьяк предупредил, что высока вероятность шахидной атаки. Жителей города просили не игнорировать предупреждение воздушной тревоги. Телеграмм-каналы писали о дронах со стороны Беларуси.