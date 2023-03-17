Про це повідомив міський голова Сергій Резнік. Він закликав людей не розповсюджувати інформацію про місце вибухів та не публікувати кадри.

До теми У Житомирі та Києві вибухи: працюють ППО

Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак,

– зазначив Резнік.

Повітряне командування "Схід" повідомило, що росіяни застосували ударні БПЛА з південно–східного напрямку по важливих критичних об’єктах в Дніпропетровській області. Ймовірно, це були “Shahed-131/136". Три з них знищили сили ППО у Дніпровському районі.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування.

Нова атака по Україні

Ввечері 17 березня росіяни вкотре запустили дрони-камікадзе по українських містах. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомили про запуск Росією дронів-камікадзе. "Шахіди" запустили з Брянської області.

Влада закликала не ігнорувати тривогу. Згодом 2 цілі зафіксували в Київській області, 1 – в Чернігівській, 3 – в Дніпропетровській, 1 – в Запорізькій. ППО спрацювало на Київщині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Мер Рівного Олександр Третяк попередив, що висока ймовірність шахедної атаки. Жителів міста просили не ігнорувати попередження повітряної тривоги. Телеграм-канали писали про дрони з боку Білорусі.