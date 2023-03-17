У п'ятницю, 17 березня, близько 22:20 під час повітряної тривоги на Житомирщині та Київщині пролунали вибухи. Однак переживати не варто, адже системи ППО напоготові. Про це інформує 24 канал з посиланням на військові адміністрації цих регіонів.

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Українська ППО не дрімає

Глава Житомирської ОВА Віталій Буденко заакцентував на тому, що в регіоні спрацювали системи протиповітряної оборони. Разом з тим він закликав зберігати спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи ППО.

У Київській ОВА також проінформували про вибухи та роботу ППО. У пресцентрі зазначили, що небезпека з повітря зберігається станом на 22:25, тому потрібно залишатись в укриттях.