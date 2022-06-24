В областном центре "прилетов" не зафиксировано: в ОВА сообщили подробности обстрела Запорожья

Жители Запорожья во время тревоги в конце дня 23 июня слышали раздавшиеся в городе взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что "прилетов" в самом городе не было.

Однако ночью россияне обстреляли регион из реактивных систем залпового огня. Пока информацию о разрушениях уточняют. На место обстрела сразу направили представителей ГСЧС.

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Какие последствия обстрела возле Запорожья

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал, что атаковали с РСЗО пригород областного центра. Он рассказал, о каких последствиях обстрела уже известно.

Сегодня ночью вы слышали взрывы. Это были звуки обстрелов пригорода, в результате которых была повреждена инфраструктура одного из населенных пунктов области,

– написал Куртев.

Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате этого обстрела.

Когда начался обстрел пригорода Запорожья

Если вы увидели обстрел, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте его последствия. Обнародование таких материалов в сети существенно помогает врагу корректировать удар. Среди прочего это может и поставить под угрозу жизнь спасателей, работающих на месте происшествия.

Об угрозе удара с неба в регионе было предупреждено в 23:44. Приблизительно через 10 минут после сирены жители Запорожья услышали и взрывы.

Также прогремели взрывы примерно тогда же в Харькове. Там это было уже второй раз за один вечер. Поэтому харьковчан предупредили об опасности пребывания на улице.

Россияне усилили обстрелы Харьковщины

23 июня корреспондентка из Харькова сообщила, что их область стала сильнее обстреливаться. Особенно это ощущалось в течение 3 предыдущих дней. В частности, очень сильно досталось Чугуеву.

Утром в Чугуеве россияне очень сильно били в частный сектор. В результате обстрелов есть 7 раненых. По данным волонтеров, среди них 2 детей – 6 и 9 лет,

– рассказала журналистка.

Позже стало известно, что жертв больше. Спасатели нашли под завалами центральной котельной тела 2 работавших там женщин.

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