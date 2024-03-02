Россия нанесла по Одессе удар дронами-камикадзе в ночь на 2 марта. Из-за человеческих потерь 3 марта в городе объявлен траур.

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Поисковая операция не закончена

Россия попала в жилой дом в Одессе. По состоянию на 13:00 2 марта завалы до сих пор разбирают. Несколько жителей многоэтажки до сих пор не вышли на связь и не были найдены.

Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких,

– написали в ОВА.

24 Канал присоединяется к соболезнованиям.

Количество жертв может возрасти, ведь поисково-спасательная операция еще продолжается.

Россия нанесла удар также по Харьковской области