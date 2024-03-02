Росія завдала по Одесі удару дронами-камікадзе вночі проти 2 березня. Через людські втрати 3 березня у місті оголошено траур.

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Пошукова операція не закінчена

Росія поцілила у житловий будинок у Одесі. Станом на 13:00 2 березня завали досі розбирають. Декілька мешканців багатоповерхівки досі не вийшли на зв'язок та не були знайдені.

Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких,

– написали в ОВА.

24 Канал приєднується до співчуттів.

Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальна операція ще триває.

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