Росія завдала по Одесі удару дронами-камікадзе вночі проти 2 березня. Через людські втрати 3 березня у місті оголошено траур.
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Пошукова операція не закінчена
Росія поцілила у житловий будинок у Одесі. Станом на 13:00 2 березня завали досі розбирають. Декілька мешканців багатоповерхівки досі не вийшли на зв'язок та не були знайдені.
Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких,
– написали в ОВА.
Кількість жертв може зрости, адже пошуково-рятувальна операція ще триває.
Росія завдала удару також по Харківщині
- Вночі проти 2 березня на Харківщині та на Одещині зафіксовано влучання. Зокрема, внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа.
- Відомо, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.
- Водночас ще БпЛА атакував приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів.