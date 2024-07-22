В центре Одессы частично сгорел квестовый автобус: его могли поджечь

В Одессе на Соборной площади вечером 22 июля неизвестный мужчина поджег квестовый автобус. Он бросил внутрь неизвестный предмет, который вызвал пожар.

Пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Смотрите также Желал смерти раненым военным: ВСУ рассказали об ужасном инциденте с мужчиной в Одессе

Правонарушителя задержали

Подожженный автобус использовали для квеста "Побег из тюрьмы".

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина идя мимо автобуса, бросил внутрь неизвестный предмет после чего в транспортном средстве вспыхнул огонь,

– рассказали в полиции.

Действия мужчины заметили прохожие. Они и не дали ему скрыться с места происшествия до приезда полицейских.

"К счастью, от противоправных действий мужчины никто не пострадал, ведь в середине автобуса на момент возгорания никого не было, а вот передняя часть автобуса получила повреждения", – отметили правоохранители.

Они также добавили, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места происшествия, собирает вещественные доказательства и опрашивает очевидцев.

Правонарушителя доставили в участок для выяснения мотива его поступка. Полиция решает вопрос о правовой квалификации события.

В то же время в издании "Думская" добавили, что по словам очевидцев, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он также заявлял, что поджег автобус ТЦК.