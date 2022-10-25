А Екатерина II до сих пор стоит: в Одессе хотят переименовать около сотни улиц

Дерусификация в Украине продолжается. 25 октября состоялось заседание Историко-топонимической комиссии, в ходе которого подали на рассмотрение 96 кандидатов на переименование.

На заседании, которое длилось почти 3,5 часа, комиссия показала результаты работы, выполненной более чем за 2 месяца. Как отметил историк Александр Бабич, во время работы комиссия обнаружила 17 топонимов, связанных с 8 марта, и 9 с российскими и белорусскими географическими названиями.

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Кого предлагают убрать с улиц Одессы

На заседании комиссия представила большой список улиц, по каждой из которых голосовали отдельно. Однако все предложенные изменения только рекомендации, ведь окончательное решение должна принять сессия городского совета. Так, с карты Одессы решили убрать:

почти всех русских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе (Блока, Шолохова, Гаршина, Грибоедова, Чернышевского и т.п.);

почти всех советских и русских фигур (Циолковского, Васнецова, Шишкина, Мичурина и т.п.);

всех народовольцев-террористов (Кибальчича, Засулич, Фигнер и т.п.);

других фигур русской истории (Дмитрия Донского, Невского, Нахимова, Кутузова, Лидерса, Дежнева, Ермака и т.п.);

большое количество маршалов, генералов и легенд "ВОВ" (Космодемянской, Матросовой, Гастелло, Доватора).

Не буду перечислять все наши решения, но без "8 марта" мы будем теперь как-то жить. Без Байкальской, Минской, Орловской тоже,

– отметил Александр Бабич.

Кого из советского наследия оставят

Однако комиссия сделала и исключения. Оставить решили тех генералов, которые действительно защищали и освобождали Одессу. Речь идет о Петрове, Малиновском, Бочарове и других.

Новые названия, которые предлагают взамен, пока не озвучены. Все предложения по переименованию планируется рассмотреть на следующем заседании.

"Пока продолжаем принимать идеи от историков, активистов, жителей Одессы. Очень большое желание изменить топонимический образ города. Сделать его более украинским и мультикультурным, лишив Одессу российского нарратива", – сказал историк.

Памятник Екатерине II в Одессе все еще стоит

Кроме многочисленных улиц в Одессе есть и другой след российской истории, от которого одесситы никак не могут избавиться. В частности, памятник Екатерине II едва ли не регулярно обливают краской.

В конце концов, вопрос о его демонтаже решили вынести на электронное голосование, которое показало, что большинство жителей – за демонтаж памятника.

На петицию отреагировал и Зеленский. Он заявил, что обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые там вопросы в соответствии с компетенцией.

Однако мэр города Геннадий Труханов против сноса памятника Екатерине, поэтому на голосовании за снос скульптуры он не голосовал. Более того, горсовет Одессы провалил это голосование.

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