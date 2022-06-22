В Одесской области разрешили продажу алкоголя до 20:00

На протяжении более 3 месяцев администрации областей Украины иногда разрешали продажу алкоголя, или снова запрещали, в частности и в Одессе и регионе. Впрочем, сейчас там уже разрешили продажу алкоголя в определенные часы.

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Так, с 22 июня в Одессе и области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков с 09:00 до 20:00.

Приказом начальника Одесской ОВ Максима Марченко с 22 июня 2022 года в Одессе и области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09.00 до 20.00,

– говорится в сообщении.

При этом в горсовете напомнили, что вместе с тем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, представителям военных формирований и правоохранителям.

Последние новости из Одессы: коротко

20 июня в течение 3 часов российские кафиры выпустили по Югу Украины 14 ракет. В результате попадания ракеты в Одессе сгорел логистический продовольственный состав. К сожалению, в результате попадания погиб 1 гражданин – охранник.

Россияне атаковали Одесскую область и ночью на 19 июня. Тогда Силам ПВО удалось сбили 2 ракеты Оникс.

В тот же день кафиры нанесли массированный удар на Юге разными ракетами из временно оккупированного Крыма. В частности, были убиты 4 ракетами Х-31А из истребителя, 1 ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса и еще 9 "Ониксов" полетели по Одесщине.

11 июня в селе Грибовка в Одесской области мужчина, несмотря на запрет, ушел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на русскую мину . К сожалению, случай окончился трагедией. Впоследствии стало известно, что трагедия произошла с семьей внутренних переселенцев из Донецкой области – трагический момент попал на видео . Еще одному мужчине чудом удалось выжить. Поэтому жителей и гостей города настоятельно призывают избегать прогулок по побережью и купания в море.

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