Требовал прекратить петь на украинском: в Одессе неадекват набросился на музыканта

В Одессе произошел очередной языковой скандал, который обернулся для инициатора инцидента уголовной ответственностью.

На днях на территории парка Победы 36-летний одессит набросился на уличного музыканта из-за украиноязычной песни.

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Мужчина не оценил авторскую украиноязычную песню земляка

Услышав авторскую композицию в исполнении 62-летнего горожанина, правонарушитель потребовал прекратить ее пение, после чего толкнул микрофон исполнителя и сбежал.

Потерпевший обратился в полицию и правоохранители сразу установили личность правонарушителя.

Правонарушителю вручили подозрение

Ему объявили подозрение по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, недавно в Одессе мужчина нагрубил продавцу из-за того, что тот обслуживал его на украинском языке. Мол, он находится не в Украине, а в Одессе.

Языковой скандал в шоу-бизе: Тополя назвал "имбецилами" некоторых русскоязычных звезд

В шоу-бизнесе возник свой языковой скандал. Некоторые звезды, в частности Маша Ефросинина, спекулируют языковым вопросом. Недавно она говорила о том, что чувствует "притеснение" за то, что общается на русском и вообще хочет, чтобы ее контент распространялся в международном сообществе. Многих украинцев это возмутило, поскольку в стране до сих пор не хватает украиноязычного контента и, таким образом, одна из самых известных звезд страны игнорирует потребности своей аудитории.

Впоследствии в эфире совместного шоу Ефросинина и Полякова заявили, что не будут делать выпуски на украинском языке, потому что недостаточно его изучили. Мол, зрителям не будет интересно, если они будут "бекать и мекать".

Тарас Тополя признался, что до недавнего времени был толерантным в вопросе языка, но сейчас называет "имбецилами" тех, кто оправдывает свой русский. Он готов помочь преодолеть психологический барьер, но поддерживать тех, у кого такие оправдания не будет. Также на слова Поляковой и Ефросининой отреагировал Александр Педан.

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