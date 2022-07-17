Днями на території парку Перемоги 36-річний одесит накинувся на вуличного музиканта через україномовну пісню.
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Чоловік не оцінив авторську україномовну пісню земляка
Почувши авторську композицію у виконанні 62-річного містянина, правопорушник почав вимагати припинити її спів, після чого штовхнув мікрофон виконавця та втік.
Потерпілий звернувся в поліцію і правоохоронці одразу встановили особу правопорушника.
Правопорушнику вручили підозру
Йому оголосили підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до 6 місяців або обмеження волі на термін до 5 років.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі чоловік нагрубіянив продавцю через те, що той обслуговував його українською мовою. Мовляв, він перебуває не в Україні, а в Одесі.
Мовний скандал у шоубізі: Тополя назвав "імбецилами" деяких російськомовних зірок
- У шоубізнесі виник свій мовний скандал. Деякі зірки, зокрема Маша Єфросініна, спекулюють мовним питанням. Нещодавно вона говорила про те, що відчуває "прітіснєніє" за те, що спілкується російською й взагалі хоче, щоб її контент поширювався міжнародною спільнотою. Багатьох українців це обурило, оскільки в країні досі бракує україномовного контенту і таким чином одна з найвідоміших зірок країни ігнорує потреби своєї аудиторії.
- Згодом в ефірі спільного шоу з Єфросініна та Полякова заявили, що не будуть робити випуски українською мовою, бо недостатньо її вивчили. Мовляв, глядачам не буде цікаво, якщо вони будуть "бекати та мекати".
- Тарас Тополя зізнався, що донедавна був толерантним у питанні мови, але зараз називає "імбецилами" тих, хто виправдовує свою російську. Він готовий допомогти подолати психологічний бар'єр, але підтримувати тих, у кого такі виправдання – не буде. Також на слова Полякової та Єфросініної відреагував Олександр Педан.
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