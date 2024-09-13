В Одессе в море бушует огромный смерч: видео

На юге Украины испортилась погода. В Одессе над морем сформировался смерч.

В Одессе над морем люди заметили большой смерч. В сети уже появились видео с ним, передает 24 Канал.

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Над морем смерч

Местные телеграмм-каналы распространяют видео, на котором можно увидеть. что в Одессе над морем нависает смерч. Явление можно наблюдать с набережной. Смерч выглядит довольно угрожающе.

В Одессе над морем можно увидеть смерч: смотрите видео

Такое погодное явление может быть опасным. Непогода бушует не только в Одессе. Вечером 12 сентября сильная гроза прошла в Киеве. Там ветром разбросало дорожные знаки и не только.

Ранее синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях. В частности, сообщили о них в по меньшей мере 5 областях.

Опасные метеорологические явления прогнозировали в Хмельницкой, Львовской, Херсонской, Волынской и Ровенской областях.