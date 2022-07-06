В Одессе накрыли крупную сеть подпольных казино, которые за деньги "крышевала" полиция

В Одессе работала большая сеть нелегального игорного бизнеса. Более того, миллионные незаконные заработки происходили под прикрытием правоохранительных органов.

О том, что на бизнесменов, нарушавших закон, удалось выйти, сообщили в Государственном бюро расследований. Сеть состояла из подпольных игорных залов с азартными играми.

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До вторжения России в Украину работали 400 таких залов

Как отметили в ГБР, до 24 февраля 2022 года на территории Украины работали около 400 таких игровых залов. После начала войны они сделали паузу в своей работе, однако постепенно начали снова открывать двери для посетителей.

Наиболее активизировался нелегальный игорный бизнес в Киеве и Одессе. За месяц оборот игорных заведений в этих двух городах достигал в среднем 300 миллионов гривен.

Залы работали, придерживаясь конспирации

Подпольные заведения принимали клиентов в разных районах городов и со строгой конспирацией. Людей здесь "подсаживали" на азартные игры, чтобы они впоследствии уже не могли от этого отказаться.

ГБР провело более 115 обысков

Владельцы платили деньги представителям правоохранительных органов, чтобы те их не "трогали".

В то же время сотрудники ГБР провели 115 одновременных обысков. Они посетили квартиру организаторов, их офисы и сами залы. Удалось изъять более 530 единиц техники, "черную" бухгалтерию, записи и более 7 миллионов гривен в разных валютах. В скором времени участникам незаконной схемы сообщат о подозрении.

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Что известно о легализации игорного бизнеса в Украине:

Игорный бизнес легализовали в августе 2020 года.

В феврале 2021 г. были выданы первые лицензии на работу.

За предыдущий год предприниматели получили более 4 тысяч таких лицензий.

В августе 2021 года власти сообщили, что от игорного бизнеса Украина заработала первый миллиард.

ГБР рассказало о разоблачении нелегальной сети игорных заведений – видео