Стоит отметить, что людей предупреждали о том, что на рассвете 27 февраля энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования. В компании рассказали, что происходит по состоянию на утро, пишет 24 Канал.

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Почему нет света в Одессе

В Одесской области – аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район,

– заверили в ДТЭК.

В компании объяснили, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам сразу после отбоя воздушной тревоги. Следует отметить, что отбой раздался в 9:25 27 февраля.

Обратите внимание! В ДТЭК предупреждали, что утром 27 февраля энергетики переподключат высоковольтное оборудование. Именно поэтому с 04:00 до 05:00 возможны перерывы в электроснабжении в Приморском и Киевском районах города. Именно это должно помочь в дальнейшем устранить сетевые ограничения для Одессы и Одесского района.

Почему в Одессе исчезла вода

"Инфоксводоканал" разъяснял раньше, почему при выключении света в городе исчезает вода. В частности, там отмечали, что на ряде помповых станций водоканала, там где позволяет мощность, были установлены современные дизельные генераторы.

Однако это не позволяет снабжать людей водой постоянно. Ведь любая остановка оборудования, после даже кратковременного обесточивания и перевод его на генератор – требует определенного времени. Потому что насосная станция перезапускается. Кроме того, время нужно для наполнения водой трубопроводов по городу.

Такая же пауза в водоснабжении происходит и при обратном переходе от питания от генератора на основное – от электросети. Любое отступление от технологических требований в этой процедуре может привести к аварийным ситуациям на водопроводных сетях,

– объяснили в компании.

Там также призвали людей отнестись с пониманием к ситуации, когда при отключениях света и использовании генераторов вода появляется не сразу.

В Одессе работают бюветы

В Одесскому городскому совету сообщили, что в городе работают бюветы по адресам:

Прохоровский сквер, 3;

сквер Футбола (проспект Небесной сотни, 14);

парк Победы;

парк Горького (улица Космонавтов, 17 а).

Кроме того, к генераторам подключают бюветы по адресам:

улица Гераневая;

сквер Мечникова;

улица Академика Глушко 1.

Более того, городской совет сообщил, где можно, по состоянию на 9:53 27 февраля получить воду. Речь идет об адресах:

ЖКС Черемушки:

улицы Ивана и Юрия Лип 38а;

ЖКС Фонтанский;

Малая Арнаутская, 2;

Большая Арнаутская, 83;

Транспортная, 8а;

Пироговская, 3;

Тираспольская, 12;

Педагогическая, 46а;

ЖКС Хмельницкий:

Болгарская, 16;

Богдана Хмельницкого, 64;

Средняя, 47;

Балковская, 199;

ЖКС Северный:

Крымская, 84;

УК Суворовский;

Заболотного, 12;

Высоцкого, 23;

Капитана Кузнецова;

ЖКС Черноморский:

Шишкина, 60 а;

Небесной Сотни, 10;

Шишкина, 52/2.

Отключение света в Украине: коротко