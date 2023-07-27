Смертельный шторм в Одессе: стихия унесла жизни двух украинцев

В Одессе 26 июля начался сильный шторм. К сожалению, он унес жизни двух украинцев. Кроме того, продолжаются поиски подростка, которого унесло волной.

О трагедии стало известно 27 июля. Детали о погибших пока не раскрывают. Кроме того, продолжаются поиски подростка, которого снесло волной.

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Вчера в Одессе во время шторма в море погибли 2 человека. Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Продолжаются поиски,

– говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что в Одессе запрещено купаться. Людей призывают соблюдать правила безопасности и не рисковать своей жизнью и здоровьем.

В Черном море – шторм

Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного прессцентра сил обороны и охраны Юга – в эфире телемарафона рассказала, что ситуация в Черном море остается сложной. Кроме того, ее усложняют погодные условия. В Черном море бушует достаточно мощный шторм.

Штормовая погода продержится как минимум в течение нескольких часов. Кроме того, она даже может растянуться в сутки – две. Это не мешает врагу продолжаться подводным ракетоносителем на боевом дежурстве. Он несет еще 2 "Калибра".

Несмотря на шторм, корабельная группировка врага представлена достаточно широко. В настоящее время в Черном море находятся 15 кораблей. В бухтах им уже неспокойно из-за "хлопков". В частности, в Севастополе.