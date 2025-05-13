Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.
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Что известно о взрыве в Одессе
Полицейские сообщили, что устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников,
– говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительной информации, в результате взрыва травмировался один человек во дворе частного дома. Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Обо всех деталях правоохранители пообещали сообщить позже.
Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в Сумах. Городской голова предупреждал о пребывании над населенным пунктом российского "Ланцета". Впоследствии Александр Лысенко сообщил, что зафиксировано попадание вражеского БпЛА в лесохозяйственную машину. Беспилотник попал в смазочный бак, также повреждены кабина и специальная установка.
К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Водитель в этот момент отошел от машины за автозапчастями.