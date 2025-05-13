Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области.

Смотрите также Разрушенная 10-этажка в Киевской области: страшные кадры из Софиевской Борщаговки

Что известно о взрыве в Одессе

Полицейские сообщили, что устанавливают обстоятельства взрыва в Хаджибейском районе Одессы.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехников,

– говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, в результате взрыва травмировался один человек во дворе частного дома. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Обо всех деталях правоохранители пообещали сообщить позже.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в Сумах. Городской голова предупреждал о пребывании над населенным пунктом российского "Ланцета". Впоследствии Александр Лысенко сообщил, что зафиксировано попадание вражеского БпЛА в лесохозяйственную машину. Беспилотник попал в смазочный бак, также повреждены кабина и специальная установка.

К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Водитель в этот момент отошел от машины за автозапчастями.