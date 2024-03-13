Журналисты 24 Канала обратили внимание на то, что взрыв прогремел буквально за секунду до момента объявления воздушной тревоги. Обратим внимание, что на тот момент воздушную тревогу объявляли только для жителей Одесской области.

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Что известно об атаке Одесской области

О 07:46 журналистка 24 Канала сообщила редакции о том, что в Одессе прогремел взрыв.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в 07:47.

Воздушные силы в 07:48 писали о том, что ракета летит в Одесскую область. В то же время мониторинговые каналы писали о том, что в направлении Одесской области летела ракета Х-59. И что через несколько минут она прекратила свое существование в пределах области.

Напоминаем! Во время воздушной тревоги чрезвычайно важно находиться в укрытии. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Если у вас нет возможности перейти в укрытие, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Также ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото и видео в сеть. Помните, что этим могут воспользоваться враги для корректировки следующих атак.

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