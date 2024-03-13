Журналісти 24 Каналу звернули увагу на те, що вибух пролунав буквально за секунду до моменту оголошення повітряної тривоги. Звернімо увагу, що на той момент повітряну тривогу оголошували лише для мешканців Одеської області.

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Що відомо про атаку Одещини

О 07:46 журналістка 24 Каналу повідомила редакцію про те, що в Одесі пролунав вибух.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!" – написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 07:47.

Повітряні сили о 07:48 писали про те, що ракета летить на Одещину. У той самий час моніторингові канали писали про те, що у напрямку Одещини летіла ракета Х-59. І що за кілька хвилин вона припинила своє існування у межах області.

Нагадуємо! Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо перебувати в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде оголошення про відбій. Якщо у вас немає можливості перейти до укриття, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Також ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО і не викладайте фото та відео в мережу. Пам'ятайте, що цим можуть скористатися вороги для коригування наступних атак.

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