Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. У мережі пишуть, що є поранені.
Напередодні По Мирнограду Росія застосувала не С-300, а покращені планерні авіабомби: у чому особливість
Розбір завалів триває
Близько 23 години російські військові обстріляли Мирноград.
Внаслідок цього є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку,
— заявив Юрій Третяк.
Також моніторингові канали писали, що внаслідок влучання ракетою, попередньо, балістикою по житловому будинку у Мирнограді Донецької області є поранені. Станом на 01:25 розбір завалів триває.
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Що цьому передувало
- Вночі 10 березня російські терористи атакували Мирноград Донецької області. Під прицілом агресора знову опинилися житлові будинки.
- В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранення 11 людей. Зокрема, хлопець 16 років, 5 жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.
- Пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків, а також 27 автомобілів.
- До речі, спочатку правоохоронці та місцева влада повідомляли про удари трьома ракетами С-300. Втім, згодом з'ясувалося, що це були не вони, а покращені планерні авіабомби.
- Додамо, що росіяни атакували Мирноград вже щонайменше втретє за 10 днів. Так, опівночі 3 березня вдарили по місту з С-300.
- Окупанти поранили 3 людей. Також пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк.