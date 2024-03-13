Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. У мережі пишуть, що є поранені.

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Розбір завалів триває

Близько 23 години російські військові обстріляли Мирноград.

Внаслідок цього є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку,

— заявив Юрій Третяк.

Також моніторингові канали писали, що внаслідок влучання ракетою, попередньо, балістикою по житловому будинку у Мирнограді Донецької області є поранені. Станом на 01:25 розбір завалів триває.

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Що цьому передувало