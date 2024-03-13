Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк. В сети пишут, что есть раненые.

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Разбор завалов продолжается

Около 23 часов российские военные обстреляли Мирноград.

В результате этого есть разрушения пятиэтажного многоквартирного дома,

– заявил Юрий Третьяк.

Также мониторинговые каналы писали, что в результате попадания ракетой, предварительно, баллистикой по жилому дому в Мирнограде Донецкой области есть раненые. По состоянию на 01:25 разбор завалов продолжается.

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Что этому предшествовало