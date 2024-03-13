Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк. В сети пишут, что есть раненые.

Накануне По Мирнограду Россия применила не С-300, а улучшенные планерные авиабомбы: в чем особенность

Разбор завалов продолжается

Около 23 часов российские военные обстреляли Мирноград.

В результате этого есть разрушения пятиэтажного многоквартирного дома,
– заявил Юрий Третьяк.

Также мониторинговые каналы писали, что в результате попадания ракетой, предварительно, баллистикой по жилому дому в Мирнограде Донецкой области есть раненые. По состоянию на 01:25 разбор завалов продолжается.

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Что этому предшествовало

  • Ночью 10 марта российские террористы атаковали Мирноград Донецкой области. Под прицелом агрессора снова оказались жилые дома.
  • В областной прокуратуре сообщили, что в результате вражеского обстрела получили ранения 11 человек. В частности, парень 16 лет, 5 женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.
  • Повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов, а также 27 автомобилей.
  • Кстати, сначала правоохранители и местные власти сообщали об ударах тремя ракетами С-300. Впрочем, впоследствии выяснилось, что это были не они, а улучшенные планерные авиабомбы.
  • Добавим, что россияне атаковали Мирноград уже как минимум в третий раз за 10 дней. Так, в полночь 3 марта ударили по городу из С-300.
  • Оккупанты ранили 3 человек. Также повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк.