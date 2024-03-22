К сожалению, это не первая атака на город за сегодня. В ночь на 22 марта враг массированно атаковал украинские города, целясь по энергетике. В Одессе вынуждены перейти на экстренные отключения света, поскольку масштабы повреждений серьезные.

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Что известно о взрывах в Одессе

Взрывы в городе днем 22 марта услышали горожане. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики из Крыма.

В Одесской ОВА напомнили жителям Одессы и Одесского района быть в укрытиях до отбоя.

Мониторинговые паблики написали, что цель на Одесскую область летела как раз с временно оккупированного полуострова. Она прекратила существование в пределах области.

Существует угроза баллистики для тех областей, где объявлена воздушная тревога. А это большая часть территории Украины.

Где сейчас тревога (данные на 18:23):

Одесская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Винницкая;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская области.

Важно! Не фиксируйте на видео и не фотографируйте работу ПВО! Не мешайте работать Силам обороны! И сохраняйте голову холодной – критически относитесь к информации из соцсетей.