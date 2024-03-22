На жаль, це не перша атака на місто за сьогодні. В ніч проти 22 березня ворог масовано атакував українські міста, цілячи по енергетиці. В Одесі змушені перейти на екстрені відключення світла, оскільки масштаби пошкоджень серйозні.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Вибухи в місті вдень 22 березня почули містяни. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму.

В Одеській ОВА нагадали жителям Одеси та Одеського району бути в укриттях до відбою.

Моніторингові пабліки написали, що ціль на Одещину летіла саме з тимчасово окупованого півострова. Вона припинила існування в межах області.

Існує загроза балістики для тих областей, де оголошено повітряну тривогу. А це більша частина території України.

Де зараз тривога (дані на 18:23):

Одеська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Кіровоградська;

Вінницька;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька області.

Важливо! Не фіксуйте на відео та не фотографуйте роботу ППО! Не заважайте працювати Силам оборони! І зберігайте голову холодною – критично ставтеся до інформації із соцмереж.