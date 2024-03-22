На жаль, це не перша атака на місто за сьогодні. В ніч проти 22 березня ворог масовано атакував українські міста, цілячи по енергетиці. В Одесі змушені перейти на екстрені відключення світла, оскільки масштаби пошкоджень серйозні.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Вибухи в місті вдень 22 березня почули містяни. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з Криму.
В Одеській ОВА нагадали жителям Одеси та Одеського району бути в укриттях до відбою.
Моніторингові пабліки написали, що ціль на Одещину летіла саме з тимчасово окупованого півострова. Вона припинила існування в межах області.
Існує загроза балістики для тих областей, де оголошено повітряну тривогу. А це більша частина території України.
Де зараз тривога (дані на 18:23):
- Одеська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська;
- Вінницька;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Запорізька області.