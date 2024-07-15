В Одессе прогремел взрыв: работает ПВО

Утром 15 июля в Одесской области объявили тревогу. Уже вскоре прогремел взрыв.

Взрыв прогремел в 05:57. Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

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Что известно об утреннем взрыве в Одессе

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В 05:56 на территории Одесской области объявили тревогу. В Воздушных силах предупредили, что возможна работа нашей ПВО по вражескому разведывательному дрону.

Буквально через минуту раздался взрыв. Его уже прокомментировал мэр города.

Наши защитники работают по вражескому разведывательному дрону,

– отметил Геннадий Труханов.

Заметим, что по состоянию на 06:11 воздушная тревога в Одесской области еще продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

Кстати, ночью в Одессе также раздавались взрывы. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности с Юга, в частности, об угрозе баллистики.

В 01:36 военные написали о скоростной цели на Одессу. Далее раздались взрывы.