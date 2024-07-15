В Одессе прогремел взрыв

Днем, 15 июля, в Одессе прогремел громкий взрыв. Воздушные силы предупреждали об опасности.

О взрыве в городе сообщают корреспонденты 24 Канала. Заметим, что на момент взрыва в Одессе и области была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Одессе

Ориентировочно в 14.14 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о возможной работе противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику в регионе. Уже через мгновение там слышали взрывы.

Около 14:24 для местных раздался отбой воздушной тревоги. Очевидно, детали о взрыве и подробности о возможных последствиях будут обнародованы несколько позже. В случае повторного оглашения воздушной тревоги советуем не игнорировать опасность.

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К слову, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.

С начала суток противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 4 разведывательных беспилотника.