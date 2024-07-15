Про вибух у місті повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибуху в Одесі та області було оголошено повітряну тривогу.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Орієнтовно о 14:14 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про можливу роботу протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику у регіоні. Вже через мить там чули вибухи.

Близько 14:24 для місцевих пролунав відбій повітряної тривоги. Вочевидь деталі про вибух та подробиці про ймовірні наслідки буде оприлюднено дещо згодом. У разі повторного оголошення повітряної тривоги радимо не ігнорувати небезпеку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою, попередньо – "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

З початку доби протиповітряною обороною півдня України знищено 4 розвідувальні безпілотники.