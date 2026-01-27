В Одессе прогремела серия мощных взрывов: россияне атакуют дронами
- 27 января российские военные атаковали Одессу дронами, раздалась серия взрывов.
- Силы ПВО отреагировали на атаку, на город направлялись по меньшей мере 14 вражеских дронов.
Вечером 27 января российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Жители услышали серию громких взрывов.
Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Одессе?
Вечером во вторник Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, а до этого курсом на Черноморск.
Вскоре в городе прогремела серия взрывов, по целям работали силы ПВО. Мониторинговые ресурсы сообщили, что на город направлялись по меньшей мере 14 вражеских дронов.
Взрывы в городе подтвердил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
В каких регионах также было громко?
Напомним, что в этот же день, 27 января, в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Молния". По данным Терехова, вражеский дрон ударил по одному из районов Харькова.
На прошлой день, 26 января, вечером на Киевщине прогремели взрывы. В частности, мониторы писали, что над Вышгородом и центральными районами Киева находились неустановленные БпЛА. Предварительно предполагали, что это "БМ-35" с системой управления и Starlink.