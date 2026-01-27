В Одессе прогремела серия мощных взрывов: россияне атакуют дронами

Вечером 27 января российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Жители услышали серию громких взрывов.

Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Одессе?

Вечером во вторник Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, а до этого курсом на Черноморск.

Вскоре в городе прогремела серия взрывов, по целям работали силы ПВО. Мониторинговые ресурсы сообщили, что на город направлялись по меньшей мере 14 вражеских дронов.

Взрывы в городе подтвердил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

В каких регионах также было громко?