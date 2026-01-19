В Одессе прогремели взрывы: местные сообщают о попадании в многоэтажку

В ночь на 19 января оккупанты продолжают террор Одессы. В городе прогремели взрывы.

Последствия атаки уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Что известно о взрывах?

По словам Лысака, город находится под вражеской атакой. Первый взрыв в Одессе прогремел около 01:39, впоследствии горожане услышали еще один.

Местные телеграм-каналы сообщают, что под вражеский обстрел попала многоэтажка. Информация о последствиях и пострадавших – уточняется.

В 02:04 в Одессе прозвучал сигнал "Отбой воздушной тревоги". Однако на территории Украины сохраняется угроза применения вражеских БпЛА и других видов вооружения.

За последние сутки Одесская область подвергается очередному обстрелу. Накануне россияне нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Повреждена критическая инфраструктура.

Где еще раздавались взрывы в ночь на 19 января?