19 января, 01:53
Обновлено - 02:42, 19 января

В Одессе прогремели взрывы: местные сообщают о попадании в многоэтажку

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В Одессе прогремели взрывы, первый из них произошел в 01:39, под обстрел попала многоэтажка.
  • Сигнал "Отбой воздушной тревоги" прозвучал в 02:04, но угроза атак остается.

В ночь на 19 января оккупанты продолжают террор Одессы. В городе прогремели взрывы.

Последствия атаки уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Что известно о взрывах?

По словам Лысака, город находится под вражеской атакой. Первый взрыв в Одессе прогремел около 01:39, впоследствии горожане услышали еще один.

Местные телеграм-каналы сообщают, что под вражеский обстрел попала многоэтажка. Информация о последствиях и пострадавших – уточняется.

В 02:04 в Одессе прозвучал сигнал "Отбой воздушной тревоги". Однако на территории Украины сохраняется угроза применения вражеских БпЛА и других видов вооружения.

За последние сутки Одесская область подвергается очередному обстрелу. Накануне россияне нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Повреждена критическая инфраструктура.

Где еще раздавались взрывы в ночь на 19 января? 

  • Местные телеграм-каналы писали, что в Днепре раздалась серия взрывов. В направлении города летела группа вражеских БПЛА, которые представляли опасность для населения. 

  • В Запорожье также раздавались взрывы. По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, один человек ранен. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь.

  •  Российская армия продолжает также терроризировать Сумы. Корреспонденты Суспильного сообщили, что в городе вечером 18 января прогремели взрывы. Воздушные Силы сообщали об опасности для города и области.