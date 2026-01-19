В Одессе прогремели взрывы: местные сообщают о попадании в многоэтажку
- В Одессе прогремели взрывы, первый из них произошел в 01:39, под обстрел попала многоэтажка.
- Сигнал "Отбой воздушной тревоги" прозвучал в 02:04, но угроза атак остается.
В ночь на 19 января оккупанты продолжают террор Одессы. В городе прогремели взрывы.
Последствия атаки уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.
Что известно о взрывах?
По словам Лысака, город находится под вражеской атакой. Первый взрыв в Одессе прогремел около 01:39, впоследствии горожане услышали еще один.
Местные телеграм-каналы сообщают, что под вражеский обстрел попала многоэтажка. Информация о последствиях и пострадавших – уточняется.
В 02:04 в Одессе прозвучал сигнал "Отбой воздушной тревоги". Однако на территории Украины сохраняется угроза применения вражеских БпЛА и других видов вооружения.
За последние сутки Одесская область подвергается очередному обстрелу. Накануне россияне нанесли удар по Измаильскому району Одесской области. Повреждена критическая инфраструктура.
Где еще раздавались взрывы в ночь на 19 января?
Местные телеграм-каналы писали, что в Днепре раздалась серия взрывов. В направлении города летела группа вражеских БПЛА, которые представляли опасность для населения.
В Запорожье также раздавались взрывы. По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, один человек ранен. Последствия атаки устанавливаются. Раненый мужчина получает всю необходимую помощь.
Российская армия продолжает также терроризировать Сумы. Корреспонденты Суспильного сообщили, что в городе вечером 18 января прогремели взрывы. Воздушные Силы сообщали об опасности для города и области.