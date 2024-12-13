Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В Одессе, вероятно, работала ПВО

В 22:57 в Одесской области объявили воздушную тревогу. В то же время Воздушные силы предупредили о движении разведывательных дронов в направлении области.

Возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА,

– говорится в сообщении.

Через минуту после сообщения Воздушных сил журналистка 24 Канала сообщила, что в Одессе прогремели мощные взрывы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов впоследствии сообщил, что причиной взрывов стала работа украинских защитников.

По состоянию на 23:13 в Одессе прозвучал отбой воздушной тревоги.

Вместе с тем, враг продолжает атаковать "Шахедами". Сейчас ударные БПЛА фиксируют в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В случае объявления воздушной тревоги стоит пройти в укрытие. Это может спасти жизнь, ведь обломки сбитых целей также могут нанести разрушения.