Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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В Одесі, ймовірно, працювала ППО
О 22:57 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили попередили про рух розвідувальних дронів у напрямку області.
Можлива робота ППО по розвідувальному БпЛА,
– мовиться у повідомленні.
За хвилину після допису Повітряних сил журналістка 24 Каналу повідомила, що в Одесі пролунали потужні вибухи.
Мер Одеси Геннадій Труханов згодом повідомив, що причиною вибухів стала робота українських захисників.
Станом на 23:13 в Одесі пролунав відбій повітряної тривоги.