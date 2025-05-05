Россияне атакуют мирные города с помощью ударных беспилотников вечером 5 мая. В результате этого в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Эту информацию подтвердил и городской голова Геннадий Труханов.

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Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога на территории Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:37. Воздушные силы сообщали о движении нескольких групп беспилотных летательных аппаратов в акватории Черного моря курсом на регион.

В 21:41 мэр Геннадий Труханов предостерег тех, кто проживает в Киевском районе. Через несколько минут в городе раздались взрывы. Позже эту информацию подтвердил и мэр, отметив, что громко в городской части.

Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Центр города и Пересыпский район, также будьте осторожны,

– написал он.

В 22:02, согласно обнародованной информации, взрывы прогремели во второй раз.

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К слову, взрывы в Одессе тоже слышали с утра. На город летел реактивный дрон "Бандероль" из Черного моря. По данным мониторинговых каналов, по реактивному дрону россиян отработали силы противовоздушной обороны.