В Одессе простились с Валерией Глодан, ее трехмесячной дочерью и матерью

В Одессе состоялась церемония прощания с погибшими в результате ракетного удара 23 апреля. Тогда среди погибших оказалась и трехмесячная девочка.

Российские оккупанты в субботу, 23 апреля, нанесли несколько ракетных ударов по Одессе. Одна из них попала в жилую многоэтажку. Тогда погибли восемь человек.

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В результате удара погибли Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мама Людмила Явкина. В среду, 27 апреля, в одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла церемония прощания с погибшими.

"Путин – террорист, Россия – государство-террорист, убийца. Родители не должны хоронить своих детей. Это великое человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, растить своих детей, радоваться солнцу, людям. И люди не должны умирать", – сказал во время церемонии прощания Юрий Глодан. Он фактически потерял всю семью.

Сам Юрий остался жив только потому, что перед тем вышел в магазин.

Достойно внимания Была идеальной, подарком от Бога, – Юрий Глодан о жене, погибшей при обстреле Одессы

На церемонию прощания пришли многие родственники и друзья семьи.

Ракетный обстрел Одессы

В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. По данным президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря.

Украинскому ПВО удалось сбить две ракеты.

Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли 8 человек, еще 18 получили ранения.

Еще одна ракета попала в кладбище, уничтожив немало надгробий. В результате удара серьезные повреждения получила одна женщина.

Смотрите видео реакции Владимира Зеленского на обстрел Одессы