В Одессе раздаются взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Одессе 7 мая раздались взрывы. По информации ряда местных СМИ, люди видели в небе ракеты и украинские силы ПВО.

Как заявили в Одесском городском совете, взрывы прогремели во время воздушной тревоги, которая по состоянию на 14:20 продолжается.

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Больше информации об обстреле Одессы в горсовете не предоставили. Однако местные телеграм-каналы пишут, что работают средства ПВО и истребительная авиация. Впоследствии в небе над Одессой был замечен густой черный дым. Людей призывают оставаться в укрытии до конца сигнала воздушной тревоги.

Небо в Одессе после авиаудара / Фото с телеграм-каналов "Суспільне Одесса", "Труха"

Заметим, что сигнал воздушной тревоги был объявлен 7 мая примерно в 13:45. Угроза авиаудара сохраняется по всей территории Украины.

Обстрелы в Одесской области 7 мая: что известно

Заметим, что уже не первый раз за сутки оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Звуки взрывов раздались около 11:38. Приблизительно в это время взвыли сирены.

Вечером 6 мая оккупанты ударили двумя ракетами по Одесскому району. К счастью, люди не пострадали. Глава Одесской ОВА Максим Марченко просил жителей доверять только официальным сообщениям, а не той информации, которая распространяется в сети.

4 мая враг также атаковал Одесскую область. Было несколько ракетных ударов. Однако также обошлось без жертв.

3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.

2 мая захватчики из ракет обстреляли Одессу. Одна из ракет попала в жилой дом. В результате удара погиб 15-летний парень, а 17-летняя девушка попала в больницу. Ее состояние оценивалось как средней тяжести. Кроме того, тогда была повреждена одна из церквей Московского патриархата.

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В укрытии нужно находиться, пока не объявят сигнал об отбое тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах. Если по определенным причинам нет возможности уйти в укрытие, следует соблюдать хотя бы правила двух стен дома. Одна стена будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.