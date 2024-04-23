В Одессе полиция ликвидировала мошеннический колл-центр с международными преступниками

Украинские полицейские разоблачили организаторов мошеннического колл-центра, который обманул граждан Чехии на 5,5 миллионов гривен. Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра.

Похищенные деньги злоумышленники конвертировали в криптовалюту или выводили наличными. На них они покупали машины и недвижимость.

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Как работал мошеннический колл-центр

Сорокалетний днепрянин привлек к схеме двух граждан Украины и шестерых граждан Чехии. Эти чехи, к слову, уже были объявлены в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.

С помощью виртуальной телефонии с подменой номера злоумышленники звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.

Во время разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или же узнавали реквизиты их банковских карточек и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии на более 5,5 миллионов гривен. Полученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников,

– сообщили в Нацполиции.

Полицейским пришлось провести более 20 обысков: как удалось задержать мошенников

Личности преступников и их местонахождение установила киберполиция. Тогда правоохранители провели 23 обыска, в результате которых при силовой поддержке бойцов КОРД, батальона полиции особого назначения и оперативников уголовного розыска ГУНП в Одесской области задержали всех 9 участников преступной схемы вместе с организатором.

Во время обыска у подозреваемых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также элитные авто фигурантов и более 100 тысяч долларов в разной валюте. Кроме этого, на фото можно увидеть наркотические вещества.

Кадры с обысков и задержания: фото Нацполиции

Следователи Нацполиции уже объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Зато чешских преступников должны экстрадировать в их страну.

Оперативно прекратить преступную деятельность международной преступной организации правоохранителям помогло JIT-соглашение о создании совместной следственной группы,, которое было заключено между украинскими и чешскими правоохранителями и реализовано под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора,

– добавили в Нацполиции.

Правоохранители отметили, что это уже второй случай успешного расследования противоправной деятельности call-центров в рамках соглашения о создании совместной следственной группы (JIT) с чешскими правоохранителями. В сентябре 2023 года Национальная полиция Украины уже экстрадировала шестерых мошенников представителям правоохранительных органов Чехии, сейчас они находятся под стражей.