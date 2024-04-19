В Одессе раздался взрыв

Утром 19 апреля в Одессе прогремел взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете в направлении города.

Россия атаковала Украину утром 19 апреля. Также взрывы прогремели в Днепре, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Одессе

Впервые воздушную тревогу объявили в Одесской области еще до полуночи. Все из-за активности российской тактической авиации. Впоследствии, ближе к 1:00, был отбой. Но уже через несколько минут сирены зазвучали снова – из-за "Шахеды", которые двигались с Черного моря. Угроза удара дронами сохранялась до 2:36.

В 5:00 тревогу объявили уже из-за опасности атаки ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили ориентировочно в 4:59 о движении ракеты на Одессу. В 5:12 уточнили, что она летит из Черного моря в направлении Затоки.

Взрыв был слышен в Одессе,

– сообщило Суспильне.

Взрыв в городе прогремел ориентировочно в 5:17 19 апреля.

По состоянию на 6:00 19 апреля власти не сообщали о вероятных последствиях вражеской атаки.

Взрывы в Днепре