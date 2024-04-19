В Одессе раздался взрыв
Утром 19 апреля в Одессе прогремел взрывы. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете в направлении города.
Россия атаковала Украину утром 19 апреля. Также взрывы прогремели в Днепре, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Одессе
Впервые воздушную тревогу объявили в Одесской области еще до полуночи. Все из-за активности российской тактической авиации. Впоследствии, ближе к 1:00, был отбой. Но уже через несколько минут сирены зазвучали снова – из-за "Шахеды", которые двигались с Черного моря. Угроза удара дронами сохранялась до 2:36.
В 5:00 тревогу объявили уже из-за опасности атаки ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили ориентировочно в 4:59 о движении ракеты на Одессу. В 5:12 уточнили, что она летит из Черного моря в направлении Затоки.
Взрыв был слышен в Одессе,
– сообщило Суспильне.
Взрыв в городе прогремел ориентировочно в 5:17 19 апреля.
По состоянию на 6:00 19 апреля власти не сообщали о вероятных последствиях вражеской атаки.
Взрывы в Днепре
- Взрывы в Днепре прогремели ориентировочно в 5:09 19 апреля. Перед этим мониторинговые каналы предупредили о взлете бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Ориентировочно в 5:20 глава Днепропетровской ОВА Дмитрий Лысак сообщил о том, что Днепр находится под ракетным обстрелом. Работают наши военные. Людей призвали находиться в безопасных местах до конца воздушной тревоги.
- Кроме того, после 6 часов утра 19 апреля в Днепропетровской области фиксировали вражеские беспилотники.